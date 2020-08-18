Gazimağusa'da korkutan yangın!

Gazimağusa’da, Vehbi Kabak’a ait ağıl içerisinde henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 100 adet kare vigo balya yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gazimağusa’da, Vehbi Kabak’a ait ağıl içerisinde henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 100 adet kare vigo balya yandı.
Gazimağusa’da, Vehbi Kabak’a ait ağıl içerisinde henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 100 adet kare vigo balya yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.