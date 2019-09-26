Gazimağusa'da kundaklama!

Gazimağusa'da sabah 03: 00 sıralarında Acun sokak , Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında park halinde bulunan bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Polis basın subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre,26.09.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Acun Sokak üzerinde bulunan Karakaşlı Apt A-2’nın alt kısmında park halinde bulunan NH 111 plakalı mercedes marka araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kastihasara uğratılmıştır. Çıkan yangın sonucu bahse konu apartmanın zemin katı tavanı ile elektrik

panosu yanarak, apartmanın dış duvarları islenmek suretiyle hasara uğramıştır. Ayrıca apartmanın altında park halinde bulunan NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

(Fotoğraf: temsili)