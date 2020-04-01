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Gazimağusa'da kundaklama

Mağusa’da meydana gelen Kundaklama ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürcan Atik dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:11
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Gazimağusa'da kundaklama

Mağusa’da meydana gelen Kundaklama ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürcan Atik dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ olayla ilgili bulguları aktardı.

Saydağ, huzurda bulunan zanlı Gürcan Atik’in 28 Mart 2020 tarihinde saat 05.35 raddelerinde Mağusa'da önceden garsonluk yaptığı ancak şuan çalışmadığı işletmeciliğini Hasan Caner'in yaptığı İnciraltı Resturant isimli iş yerine binanın batı istikametinde açık vaziyette bulunan kapıdan giriş yaparak henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile ofis içerisinde kasten ve kanunsuz olarak bir yangın başlatmak sureti ile ilk tespitlerde 250 Bin TL hasar yaptığını söyledi. Polis zanlının ayrıca ofiste bulunan kasa bölümünden 300 Euro nakit para ile muhtelif alkollü içecekler ve evrakları sirkat ederek dükkândan çıkış yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis kamera kayıtlarından tespit edilen zanlının tutuklandığını ve arama emri ile ikametgâhında 09.20 - 09.50 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada olay günü giydiği düşülen bir adet Roodimood mark siyah renk erkek kapüşonlu eşofman üsttü, bir çift siyah renk 41 numara erkek ayakkabısı, Bir adet çakmağın tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis kundaklanan iş yeri çevresinde yapılan aramada belediyeye ait çöp kutusu içerisinde söz konusu iş yerinden sirkat edildiği söylenen kıymetli evraklar Üç Euro demir para, muhtelif alkollü içecek şişelerinin siyah renk çöp poşeti içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinde kundaklama suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKundaklamaHırsızlık
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