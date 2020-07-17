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Gazimağusa'da trafik kazası

Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:16
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Gazimağusa'da trafik kazası

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 11.30 sırlarında Gazimağusa'da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif Toroslu (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonet araç ile Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyrederken, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçti. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin Ertorun (E-61) yönetimindeki CK 734 plaklı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Ertorun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

PC 636 plakalı araç sürücüsü Arif Toroslu tutuklanırken, sağlık nedenlerinden dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altında tutuluyor. Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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