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Gazimağusa'da trafik kazası

Gazimağusa’da alkollü sürücü bariyerlere çarpıp takla attı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:04
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Gazimağusa'da trafik kazası

Gazimağusa'da hastane yolu üzerinde, dün saat 17:30 sıralarında, Muhuyittin Kurt (E-29), 106 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLC 198 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Belcioğlu (E-34), Salih Aslan (E-30), Ahmet Tayfun Yakasız (E-31) ve Mehmet Kıcım (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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