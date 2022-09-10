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Gazimağusa'da uyuşturucu!

Mağusa'da iki evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 10:20
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Gazimağusa'da uyuşturucu!


Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

09.09.2022 tarihinde, Gazimağusa'da, F.O.F.(E-25), I.H.N.(E-27) ve C.E.U.(K-27)’nun kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.(K-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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