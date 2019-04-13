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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

300 gram uyuşturucu ele geçirildi

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:28
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 300 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, dün akşam 23.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzeri Tantura Kavşağı yakınlarında, yol kenarında bulunan su rögarı içerisine önceden bırakılmış olan yaklaşık 300 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, kullanımlarında bulunan araçla almaya gelen A.A.(E-34), H.S.(E-37) ve Ç.Ç.(E-37)’yi, konu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit ederek tutukladı.

Bahse konu araçta yapılan aramada ise, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.

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Son Güncelleme: 13.04.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGazimağusaUyuşturucuTutuklamaPolisHaberGündem
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bob marley 2019-04-13 13:53:08

soru su:
rogarin icerisini gormek imkansiz olduguna gore polis su rogarinin icindeki uyusturucunun yerini nasil biliyordu.
olasilik: satici ve polis isbirligi icerisinde uyusturucuyu oraya koydular. sonra satici bu insanlari polise ihbar etti.
sonuc: ithal edene, uretene yine birsey yok. yine saticilari kullanip kullanicilara suc ustu yapmak hicbirseyi cozmuyor. sadece hapishanenin kapasitesinin 5 katina cikmasini sagliyor.
bu arada saticilar isine devam ediyor, polisler ve savcilar rutbe ve odul aliyor, avukatlar bir hukuk mafyasi gibi insanlarin kanini emiyor. yillardir islem boyle devam ederken kimse sorunu gercekten cozmeye calismiyor.

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