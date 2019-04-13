Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 300 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, dün akşam 23.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzeri Tantura Kavşağı yakınlarında, yol kenarında bulunan su rögarı içerisine önceden bırakılmış olan yaklaşık 300 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, kullanımlarında bulunan araçla almaya gelen A.A.(E-34), H.S.(E-37) ve Ç.Ç.(E-37)’yi, konu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit ederek tutukladı.

Bahse konu araçta yapılan aramada ise, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.