Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da dün saat 21.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 yaşındaki E.A. ve 31 yaşındaki E.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama sırasında E.A. tasarrufunda bulunan yaklaşık 30 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın penceresinden aşağıya attığı sırada tespit edildi.

Akabinde söz konusu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...