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Gazimağusa'da uyuşturucudan 3 tutuklama

27 Ekim 2019 Pazar 14:07
Gazimağusa'da uyuşturucudan 3 tutuklama

Gazimağusa’da bir evde bulunan uyuşturucu nedeniyle yaşları 22 ile 28 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün öğleden sonra Gazimağusa’da G.K.’nin (E-28) evinde arama yaptı.

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Evde, saksılarda yetiştirilmiş 10 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 45 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile hintkeneviri ziraatında kullanılan muhtelif aletler bulundu, emare olarak alındı.


Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan L.D.C.(E-22) ve P.G.(E-25) de tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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