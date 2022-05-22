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Gazimağusa'da yangın!

22 Mayıs 2022 Pazar 16:05
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Gazimağusa'da yangın!

Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesi'nde meydana gelen yangında  3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü.

Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Yangın (Saklıkent Bölgesi)
Saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü.  Yangın itfaiye ekipleri  ile  bölge halkı traktörler ile müdahale etti.  Soğutma çalışmaları sürüyor.

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