Gazimağusa'da yangın!

Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesi'nde meydana gelen yangında 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü.

Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Yangın (Saklıkent Bölgesi)

Saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürüyor.