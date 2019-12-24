Gazimağusa'da zorla insan kaçırma!

Gazimağusa’da zorla 2 kişiyi kaçıran, darp eden ve evrak imzalattıran 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Y.E.N.(E-27), J.T.(E-28), M.S.(E-26), D.B.B.(E-22) ve M.V.(E-23), İskele Cesar Sitesi’nde bulunan bir dairenin satışından elde edilecek komisyon tutarı 12 bin 195 Stg paranın, Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek ve bu komisyon karşılığı olan paranın kendilerinin alacağı olduğunu ispat edip ileride tahsil edebilmek amacıyla şiddet tehdidinde bulundu, darp etti ve söz konusu komisyonun Y.E.N’nin alacağı olduğunu gösteren senetleri her iki şahsa da ayrı ayrı imzalattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.