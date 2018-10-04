Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “Sigara Bırakma Polikliniği” hizmete girdi.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gerekli kurs ve deneyimlere sahip hekimler eşliğinde sigara içmeyi bırakmak isteyen tüm vatandaşlara yardımcı olunacak.



Verilecek bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 0392 3648520 numaralı telefondan arayarak, randevu alması gerekiyor.