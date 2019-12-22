Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri

22 Aralık 2019 Pazar 12:59
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, gece kulüpleri, eğlence mekanları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edildi.  

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 17 kişiye yasal işlem 3 araç ise trafikten men edildi…

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve  pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi.

Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 460 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 1 araç sürücüsü tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren;   bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim