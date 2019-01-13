Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri

Polis, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, dün akşam 21.00’den bu sabah 01.00 saatine kadar asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Pansiyonlar, bet ofisleri, sabit ve devriye şeklindeki kontrollerde KKTC’de izinsiz ikamet eden dört kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 620 araç kontrol edildi, 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar kontrol edilmiş olup, denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 462 araç kontrol edildi ve 92 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor, 4 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilip, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edildi ve 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.