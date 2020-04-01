Gazimağusa Hastanesi koronavirüs ile mücadeleye hazır

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanenin en başından beri aldığı bir takım önlemlerle Covid-19’a karşı mücadeleye hazır bir duruma geldiğini söyledi. 22 günlük süreçte aldıkları bir takım kritik önlemlerle bu salgınla mücadele anlamında hazır bir noktaya geldiklerini söyleyen Mustafa Kalfaoğlu, 22 günlük süreçte aldıkları önlemleri anlattı.

İşte Kalfaoğlu’nun açıkladığı önlemler:

9 Mart sabah 06.50’de gelen telefon ile covit -19 mücadelemiz başladı. O sabah Temel Sağlık Hizmetleri görevlisi beni aradı. Bir Alman Turistte covid tespit edildiğini, Salamis Bay Hotel’in karantinaya alınacağını ve kendilerine yardımcı olmamı istedi. Böylece işe koyulduk. Öncelikle evime çok yakın olduğundan hemen Salamis Bay Hotel girişine giderek, polislerle konuştum. Sonra hastaneye giderek, bakanlıkla temas kurup, bilgi verdim ve hemen hastanedeki tüm doktorlarla Covit toplantısı yaptık. Hastanemizi yani evimizi nasıl koruyabiliriz? Gündemi ile ilk toplantımızı yaptık.

1.İlk olarak ateşli hastaları ayırmak ve şüphelileri hastanemiz içine sokmadan, test için sevk etmek amacı ile hastane dışında bir oda açtık ve adını enfeksiyon kontrol noktası koyduk. Ateşi ve o günlerde yurt dışı veya coronalı ile temas veya Salamis’te çalışanla temas veya tur görevlisi, şoför veya rehber olup olmamasını sorgulayıp, pozitif olanları test için Lefkoşa’ya sevk etmeye başladık.

2.Hastanenin 2 kapısı hariç, tüm kapıları kapatıp, kilitledik. Tüm personel, temizlik, güvenlik, hemşire, doktor, mutfak çalışanı sadece acil servis kapısından, ateş ölçüldükten sonra içeri alınmaya başladı. Hastalar ve refakatçileri de, poliklinik kapısından sorgulanıp, ona göre içeri alındı veya şüpheli ise, enfeksiyon kontrol noktasına yönlendirildi.

3.Hasta ziyaretleri yasaklandı.

4. Bakanlıktan ilk günden itibaren, Kişisel korunma ekipmanları (KKE) temin edildi ve personele dağıtıldı.

5. Arkasından enfeksiyon kontrol noktasını genişletmek, personel ve hasta konforunu artırmak amacı ile konteyner ofisler temin edip, Acil servis önüne, ateşli hastalıklar ve Covit polikliniği oluşturduk.

6. Servislerde yemek dağıtımı ve yatak çarşaf değişimi için gelen personel 2. Kez kontrolden geçirilip, servislere girmesine izin verildi.

7. Covit şüphesi olan her hasta ben, idare ve başhekim yardımcıları tarafından sıkı takip edilerek, bu hastalarda dikkatsizlikten oluşan ve hastanenin bulaşımına yol açacak faktörler ekarte edildi. Yerinde müdahaleler ile ilaçlamalar zamanında yapıldı.

8. Tüm hastane her gün ekipler tarafından dezenfeksiyon amaçlı ilaçlandı.

Bu tedbirlerle ilk birkaç günde hastanemize covit girmesi engellendi. Ancak hastanede ek tedbirler almamız gerekiyordu ve 2008 den beridir hastanemizde oluşturulmamış yoğun bakım ünitesi düzenlendi ve Lefkoşa’dan gönderilen ventilatörlerle yoğun bakım aktif hale getirildi. Bunu yaparken de ;

1. 5 hastalık yeni koroner yoğun bakım ünitesi oluşturarak, Koroner yoğun bakım ünitesini taşıyıp, yoğun bakım yatak kapasitesini 12 olacak şekilde, önümüzdeki günlerde ihtiyacımız olabileceği düşünülerek rezerv olarak ayrıldı. 9 ventilatör daha geldiği takdirde 12 yataklık yoğun bakım servisi açabilecek alt yapıyı hazırladık. Ancak bugün itibarı ile 3 hasta ile yoğun bakımımızı açmış bulunmaktayız.

2. Hastaneye giriş çıkışları azaltmak için, özellikle de yaşlı ve sürekli ilaç almaya gelen yaşlıların, hastaneye gelip riske girmemeleri için, belediye ile ortak çalışarak, ilaç almak isteyen yaşlıların, çağrı merkezimizi arayarak, isim, kimlik kartı numarası ve telefon yazdırmalarını sağladık. Sistemden kullandıkları ilaçları tespit edip, hazırlatarak, belediye ile evlerine göndermeye başladık. Halen bu uygulama devam etmektedir.

3. Polikliniğe başvuran tüm hastaları muayene edip reçetelerini yazmaya devam ettik.

4. Tüm karantina hotellerine her gün doktor görevlendirerek, oradaki hastaların bakımını sağladık.

5. Temel Sağlık ile ortak çalışarak, tüm Mağusa’ya yakın sağlık merkezlerini kontrolümüze aldık ve doktorları ile hastanemizi destekledik.

6. Erenköy Sağlık Merkezi’nin 24 saat karantina döneminde hizmet verebilmesi için 2 doktor görevlendirdik.

7. Bu arada 175 adet Suriyeli mültecinin ilk muayenelerini yaptıktan sonra, bugüne kadar günlük bakımlarını yapıp, karantina hizmetlerine yardımcı olduk.”

“Ek tedbirler de aldık”

Kalfaoğlu, aldıkları ilk tedbirlerin ardından covit pandemisinin ilk günlerde hastaneye yayılmasına engel olduklarını ancak daha vakaların ortaya çıkması ve bölgede nispeten daha çok vaka bulunması nedeni ile ek tedbirler almaları gerektiğini söyledi.

Kalfaoğlu şöyle devam etti: Bu amaçla da bundan böyle tüm hastaları, aksi ispat edilinceye kadar covit kabul ederek sistemimizi değiştirdik. Bu andan itibaren artık test yapmakla ancak hastalığı ekarte edeceğimize ve hastanemize girişini engelleyeceğimize inandığımızdan, hastanemizde şüpheli vakalara hızlı antikor testleri yapmaya başladık. Personelimizi de yakın takibe alarak, temas öyküsü olanlara da testler yapmaya başladık. Artık antikor testinden çok daha doğru sonuç veren PCR testlerini yapmak üzere laboratuvar kurduk ve Güney Kore menşeili oldukça güvenli test kitlerini sipariş ettik. Bu laboratuvarda çalıştırmak üzere oldukça tecrübeli genetikçi arkadaşlardan oluşan 5 kişilik bir ekip yarattık. Ek malzeme ve kit temini ile birlikte laboratuvarınızın 10 Nisan’dan önce hizmete gireceğini düşünüyorum. Bu test sadece LefkoşaBurhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tekel olarak çalışılırken, bizim bu laboratuvarı kurmamıza engel olunmaya çalışılsa da, savunmaları da hastanenin kontamine olacağı yönünde olsa da, tecrübeli ekibimizle, her genetikçi gibi bu testleri güvenli ve doğru bir şekilde, tamamıyla kontrollü olarak merkezimizde yapmayı planladık.

Bu arada hastalarımız sadece covit hastalarından veya ateşli hastalıklardan ibaret olmadığından, diğer tüm hastalarımızın da ameliyatlarını, ancak acil olan ameliyatlarını, acil endoskopik işlemlerini, kalp problemlerini ve diğer tedavilerini güvenli bölgede yapmaya devam ettik.

İleriki günlerde covit hastalarının da yatabilmesi ihtimaline karşı, alt katta ayrı girişi ile tecrit edilebilme imkanı veren 24 yataklı bir servis açtık. Yine bu tür hastalarda ameliyat gereksinimi olabileceğinden, covit’li hastaların opere edilebileceği bir ameliyathane ayırdık.

Personelimizi iş bölümü yaparak dinlendirerek çalıştırmaya çalıştık.

Yapılan fiziki düzenlemelerin yanında korona virüsü ile mücadelede sağlık çalışanları açısından en önemli unsurlardan biri de malzeme ve ekipmanların yeteri miktarda olması ve bunların kullanılmasıdır.

Salgının ne kadar uzun süreceğinin belli olmamasından dolayı bu malzeme ve ekipmanların tasarruflu ve etkin bir şekilde kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle hastanemizde görev yapan doçent bir eğitim hemşiremizi temizlikçiler, Çamaşırhane görevliler, hasta taşıyıcılar, hemşireler ve diğer çalışanlara, malzeme ile ekipmanların doğru bir şekilde, hangi zamanlarda ve hangi durumlarda kullanımını sağlamak açısından eğitimler verilmiş ve bu eğitimler sürekli yenilenip başhekimlikçe denetlenmektedir.

Tüm bunları yaparken, savaşta olduğumuzun bilinci ile doktor arkadaşlarım ve idare amiri arkadaşlarım ile sürekli toplantılar yaptık. Bugün hastanemize covit bulaşmamışsa, burada en büyük pay fikirleri ile destek olan arkadaşlarım yanında, Lefkoşa’da bu hastaların bakımını üstlenen, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları uzmanı ve anestezi uzmanı arkadaşlarımın, bize destek olan sayın Bakan, Müsteşar ve Müdürümüzündür. Tabii başarımızı engellemeye çalışanların, Mağusa Hastanesi’nin yol almasını, laboratuvar açıp test yapmasını engellemek isteyenlere de bizleri ve Mağusa halkını hırslandırarak bu günlere ulaşmamızı sağlayanların katkısını da anlamamakla birlikte, göz ardı edemem.

Güney Kıbrıs’ta PCR testleri özel 4-5 laboratuvarda, Türkiye’de en az 60 merkezde PCR testleri yapılırken, Mağusa Hastanesi’nde neden yapılmasın.”

Kaynak : Haber Kıbrıs