Gazimağusa ilçesinde seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Geçitkale- Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e de mazbataları takdim edildi.

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Melek Esendağlı, Beyarmudu Belediye Başkanlığı seçimine itiraz edildiği için Bülent Bebek’in mazbatasının takdim edilemeyeceğini, kendisine mazbatasının daha sonra verileceğini söyledi.

Esendağlı konuşmasında, kazanan tüm belediye başkanlarını da kutladı ve yoğun çalışmalarından ötürü de mahkeme personeline teşekkür etti.

Kaynak: BRT