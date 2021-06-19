Gazimağusa-İskele Anayolu Bölünmüş Yolda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Dün saat 23:00 sularında Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

EK 427 Plakalı araç sürücü Gazimağusa’dan İskele İstikametine gittiği esnada aşırı süratli olmasından dolayı önünde bulunan GU 179 plakalı araça arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpttı daha sonra ise refüj içerisinde durabildi .

GU 179 Plakalı araç sürücüsüde arkadan çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak yolun solunda park halinde duran araca çarptı.

Kazada yaralan 2 kişi ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu araçtan akan yağlar nedeni ile yol bir süre trafik akışına kapatılırken, İtfaiye ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan yağlar su ile yıkanılarak temizlendi daha sonra ise trafik akışına açıldı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak : (MHA)