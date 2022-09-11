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Gazimağusa- İskele Anayolunda feci kaza!

Gazimağusa-İskele ana yolunda dün akşam saatlerinde gerçekleşen trafik azasında yolda yaya olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazaya sebebiyet verdiği düşünülen 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

11 Eylül 2022 Pazar 11:05
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Gazimağusa- İskele Anayolunda feci kaza!


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.15 sıralarında, Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde, Barış Sungur (E-21) yönetimindeki EJ 023 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lions Garden Düğün Salonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda Baydur Göray (E-61) tarafından park halinde bırakılan RS 256 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağa doğru savrulan EJ 023 plakalı araç, o esnada 85 mlgr. alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Şerif Umut Giritten (E-40) yönetimindeki LT 148 plakalı aracın sol arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sola doğru savrulan LT 148 plakalı araç önce kaldırım taşına çarpmış, akabinde ise o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak durmakta olan yaya Gülünay Bozbay (K-56) ve yaya Eliz Karaman (K-36) da çarpmıştır.                                             

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Eliz Karaman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Yaya Gülünay Bozbay ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, sağ kaburga kemiği kırıkları ve sağ omuz kırığı teşhisiyle cerrahi serviste müşahede altına alındı.

EJ 023 plakalı araç sürücüsü Barış Sungur ve LT 148 plakalı araç sürücüsü Şerif Umut Giritten tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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