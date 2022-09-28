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Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi davası 6 Ekim’e ertelendi

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin geri çekilerek yürürlükten kaldırılması ile ilgili Mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine karar verilmek üzere görülecek davanın, 6 Ekim tarihine ertelendiğini açıkladı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:47
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Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi davası 6 Ekim’e ertelendi



Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusu üzerine Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, bugün karara bağlanması beklenen konunun, davacı tarafın hazır olmaması nedeniyle 6 Ekim’de saat 09.00’da görüşüleceğini kaydetti.

Yüksek İdare Mahkemesi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin 20 Eylül'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılmasına ilişkin ara emri çıkarmış, emirname dışı yapılmış tüm işlemlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, istidanın davalıya tebliğ edilmesine, istidanın tekrar dinlenmek ve verilen emrin kesinleşip kesinleşmeyeceğine karar verilmek üzere 28 Eylül 2022 tarihinde (bugün) saat 09.00’da görüşülmesine karar vermişti.

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