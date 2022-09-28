Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi davası 6 Ekim’e ertelendi

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin geri çekilerek yürürlükten kaldırılması ile ilgili Mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine karar verilmek üzere görülecek davanın, 6 Ekim tarihine ertelendiğini açıkladı.