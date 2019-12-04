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Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında hazırlanan değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi basın toplantısı gerçekleştirerek, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında hazırlanan değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, hazırlanan imar planıyla ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak görüşlerin belirtildiğini ancak yapılan revizyonda görüşlere yer verilmediğini söyledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 16:59
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında hazırlanan değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Daha önceki planda olmasına rağmen son planda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin verilecek olan arazinin yer almadığını ifade eden Doratlı, planın bugünkü haliyle birçok sorunları olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof Dr Şebnem Hoşkara da, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının son haliyle ne bir imar planı, ne de bölge planı özelliklerini tam olarak taşımadığını kaydetti.

Planın daha çok emirname, kılavuz altında olması gereken birçok bilgiyi içerdiğine işaret eden Hoşkara, planın mevcut şekliyle ortaya koyduğu vizyona ulaşamacağını vurguladı.

Plânda Kapalı Maraş ile ilgili herhangi bir öngörü ortaya konmadığını ifade eden Hoşkara, Gazimağusa’nın 2040’lı yıllara kadarki 20 yıllık gelişmesini düzenleyecek olan planın Kapalı Maraş’ı yok saymasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Bir imar planında olmazsa olmazları sıralayan Hoşkara, plandaki eksikliklere dikkat çekti.

Planın aksaklıklarını da belirten Hoşkara, kentsel fiziki yapının en önemli bileşeni olan ” Kentsel Yapı ve Formun” Gazimağusa ve İskele için belirlenmiş olmaması büyük bir eksiklik olduğunu sözlerine ekledi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaHaber
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