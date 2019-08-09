Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısıyla ilgili toplantı yapıldı

Korunması gereken ülke değerlerini korunması gerektiğinin altını çizen Zurnacılar, tarım kadar turizm ve ülkeye yapılacak yatırımların önemine vurgu yaptı.

Zurnacılar, imar planında tarım alanlarının ön planda tutulduğunu ancak, turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde turizmin büyümesine ışık tutacak uygulamaların ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında, sürecin sancılı bir süreç olduğunu ancak bölgenin ve önceliklerinin de giz önünde tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Zurnacılar, 42 günlük itiraz sürenin değerlendirilerek belediye olarak gerekli itirazların yapılacağını sözlerine ekledi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, düzenlenen toplantının sürecin bir gereği olduğunu vurguladı.

Kentler için imar planının gerekliliğinin altını çizen Arter, 20 yıl sonrayı görüp ona göre hareket etmek gerektiğini belirtti.Herkesin plana sahip çıkması gerektiğini, planın gerekirse değiştirilerek, iyileştirilerek hayat bulması gerektiğini vurgulayan Arter, 42 gün süre içinde gelinen aşamanın gözden geçirilerek planın hayat bulması gerektiğini kaydetti.Arter, Gazimağusa için yapılacak imar planının ilerde Kapalı Maraş’ın açılabileceği göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, toplantının daha iyisini yapmak üzere gerçekleştirildiğini, tüm kesimlerin görüşlerini almak için düzenlendiğini söyledi.Sürecin 2016 yılında başladığını dile getiren Baybars, şehir planlamasının vatandaşların hayatına yapılan büyük dokunuşlar olduğuna işaret etti.

Şehir planlamasının bir diğer öneminin ise vatandaşların yaşadığı çevreden mutlu olmalarına katkı sağlayacağına inanç belirten Bakan Baybars, “kişilerin mutluluğunu sağlayacak kentsel değişimler yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Planın hazırlanma sürecinde farklı çıkar ve beklentileri olan çevrelerin de görüşlerinin alındığını vurgulayan Baybars, plan hazırlanırken temel ihtiyaç ve hassasiyetlerin de göz önünde tutulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından planla ilgili sunum yapılarak, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

(BRT)