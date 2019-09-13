"Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı" için görüş ve öneriler 19 Eylül'e kadar alınacak

Şehir Planlama Dairesi, “Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı”yla ilgili halkın görüş ve öneri sunma süresinin 19 Eylül’de sona ereceğini hatırlattı.

Şehir Planlama Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi tarafından Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri, Gazimağusa Kaymakamlığı ve İskele Kaymakamlığı ile iş birliği içerisinde hazırlanan “Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı”nın 55/1989 İmar Yasası’nın 14(1)(A) ve 14(2)(B) maddeleri ve İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesinin (1)’inci ve (2)’inci fıkraları uyarınca Planla getirilecek kurallardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerini sunmaları için 9 Ağustos 2019 Cuma gününden başlamak üzere 42 gün süre ile (19 Eylül 2019 Perşembe) “Halkın Katılımına” açıldığı belirtildi.

Bahse konu sürenin 19 Eylül Perşembe günü mesai sonunda sona ereceğini hatırlatan Daire, halkın, görüş ve önerilerini Şehir Planlama Dairesi’ne veya bağlı olduğu belediyeye (Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi) yazılı olarak yapmalarını istedi.