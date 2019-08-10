Gazimağusa -İskele-Yeniboğaziçi Taslak İmar Planı, basınla paylaşıldı

40 yıldır yapılmayan ve 2016 yılında başlayan bir süreci neticelendirmeye çalıştıklarını ifade eden Baybars, 50 kişilik bir ekibin çalıştığı plana, 69 kurum ve 150 katılımcının da katkı koyduğunu belirtti.

Baybars, sürecin belediyelerle de birlikte planlandığını ve toplamda 97 toplantı yapıldığını anlattı.

44 bin hektar alanda bilimsel çalışma yürütüldüğünü ortaya koyan Baybars, şu anda söylenen birçok şeyin hayal gibi görülebileceğini, ancak planın 20 yıllık bir süreyi kapsadığını ve 2037 vizyonunu oluşturduğunu kaydetti.

Baybars, hazırlanan taslak planla, bu 3 bölgede en fazla 100 bin konut yapılabileceğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, yeşil alan kazanımına yönelik “Bonus sistemi”nin ilk kez bu imar planı ile KKTC’de de uygulanacağına işaret eden Baybars, önümüzdeki 42 günde görüş ve önerilerin alınacağını, sürecin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngördüklerini vurguladı.

Toplantıda, Taslak İmar Planı başlıkları da özetlendi. İmar Planı hazırlanırken, ekonomik ve sosyal kalkınmaya önem verilerek, Turizm, Yüksek Öğrenim ve Gayrımenkul, motor sektörler olarak belirlendi.

Planda, Gazimağusa’nın denizle buluşması ve 40 km’lik sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlanması hedefi de yer aldı. Gazimağusa’yı canlandıracak ve cazibe merkezi haline getirecek, bisiklet yolu, parkları, rekreasyon alanlarıyla Palm Beach’den Kalecik’e kadar denize paralel giden fakat yapılaşmanın olduğu bazı bölümlerde kıyıdan biraz geride kalacak bir yol öngörülüyor.

Turizmin ana çekim merkezi olarak öngörülen Suriçi’nin yat ve kruvaziyer limanıyla entegrasyonunun sağlanması, anıt ve geleneksel yapıların korunması, tarihi ve kültürel yaşam merkezlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Plana göre, dere yatakları, 1,2 ve 3’üncü sınıf tarım toprakları, sulak alanlar dışında kalan bölgeler imara kapatılmayacak.

Sanayi bölgelerinin sorunlarının aşılması için de bazı düzenlemelerin yapıldığı planda, planlı yapılaşma ile bölgenin değeri artırılırken, yeşil alan miktarının AB standartlarının üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Yük limanı ve Serbest bölge ile Sanayi Bölgeleri arasındaki bağlantının sağlanması ve kent içerisindeki ağır araç trafiğinin önlenmesi için Mutluyaka –Sınırüstü – Kalecik güzergahı arasına taslak planda çevre yolu hedeflendi.

Mağusa trafiğini rahatlatmak ve İsmet İnönü / Salamis Caddesi’ne olan yükü hafifletmek amacı ile Gülseren yolundan Salamis Caddesi’ne paralel bir yol bağlantısı ile önce DAÜ merkez kafeterya ardından Glapsides çemberine bağlantıyı sağlayacak ulaşım altyapı planlaması yapıldı.

Taslak Planda Maraş ve Derinya bölgesindeki araç trafiğini Gazimağusa merkeze sokmadan Lefkoşa anayoluna bağlayan yeni bir güzergah yer alıyor.

İskele’ye katı atık transfer istasyonu için yaklaşık 8 Hektar alan ayrılırken, mevcut çöp alanlarının rehabilite edilmesi, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi belediyelerinin Gazimağusa’daki Katı Atık Transfer istasyonunu kullanması için düzenlemelere gidildi.