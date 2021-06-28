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Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nda kaza

Kazada, araç içinde sıkışan şahıs ağır yaralandı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 20:22
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Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nda kaza

Polis Basın Subaylığı'nın konuyla ilgil açıklaması şu şekilde:

Saat 18.55 sıralarında İskele'de Sezer Resort Sitesi kavşağında Baran ERDOĞAN(E-23) yönetimindeki PV 683 plakalı araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada muhtemelen Sezer Resort Kavşağindan anayola çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp toprak alan içerisinde bulunan tabelaya çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.06.2021 21:40
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Karpaz Anayolu
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