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Gazimağusa -Karpaz Anayolu'nda kaza

Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nun Kalecik virajında yoldan çıkan araç toprak sete çarpıp takla attı.

01 Haziran 2021 Salı 15:08
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Gazimağusa -Karpaz Anayolu'nda kaza

Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nun Kalecik virajında dün akşam saatlerinde 25 yaşındaki Rayimbay Tashov kullanımındaki NS 817 plakalı aracının kontrolünü kaybedince aracın yoldan çıkması ve takla atması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Araç sürücüsü Tashov'un kazada yara almadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 31 Mayıs 2021 tarihinde, saat 21.30 raddelerinde, Gazimağusa Karpaz Anayolu 24-25 kilometreleri arası Kalecik virajında meydana geldi.

Kazanın Tuzluca’da sakin 25 yaşındaki Reyimbay Tashov'un yönetimindeki NS 817 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile toprak sete çarpmak sureti ile çarpmaya müteakip aracın bir takla atıp tavanı üzerinde durması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kaynak:Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:36
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