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Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza!

03 Ocak 2022 Pazartesi 21:58
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Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza!
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Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Saat 21:15 sıralarında,  Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde,  Kenan GÖK (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında,  yönetimindeki RK 953 plakalı kamyon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dağyolu çemberi yakınlarında benzini bittiği için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan EH 968 plakalı araca  çarpıp kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan  sonra yoldan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

 Kaza sonucu yaralanan Kenan GÖK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.01.2022 23:18
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