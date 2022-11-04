Gazimağusa, Lefkoşa ve Tatlısu'da kaza...

Gazimağusa, Lefkoşa ve Tatlısu'da alkollü sürücülerin neden olduğu kazalarda 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.10 raddelerinde Gazimağusa Kale İçi Canbulat Caddesi boyunca 278 mlg alkol tesiri altında Petek Pastanesi istikametinden Canbulat Müzesi istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki M.A yönetimindeki JY 371 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği esnada yolun solunda Desdemona Restorant önlerine geldiğinde o esnada önünde aynı istikamette seyreden 21 yaşındaki D.B yönetimindeki EG 976 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. JY 371 plakalı araç sürücüsü M.A. sürüş ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.

LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında 193 mlgr alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki A.T.B seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce savrularak yol içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

TATLISU’DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI

Polis’ten verilen bilgiye göre, Tatlısu’da 02.15 sıralarında eski Tatlısu-Mersinlik anayolu 4-5’inci km’lerinde 24 yaşındaki O.B.S yönetiminde bulundurduğu HB 060 plakalı aracı 112 mlgr alkol tesiri altında batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrederken sağa doğru viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanıp takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü O.B.S ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk yardım müdahalesine müteakip taburcu olmuştur.