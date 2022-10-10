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Gazimağusa Limanı'nda büyük yangın!

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:44
552 Okunma
Gazimağusa Limanı'nda büyük yangın!



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gazimağusa Serbest Liman bölgesinde saat 18.00 sularında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir depoda yangın çıktı. Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre yangın alkol ve sigaraların bulunduğunu bir depoda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler gökyüzüne yükselirken, ekipler yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlattı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Ayrıntılar birazdan...

Son Güncelleme: 10.10.2022 18:53
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa LimanıYangınKKTC
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LINA 2022-10-10 19:26:44

Merhaba lar, Ben orta oldum da herkese vidio çekiyordu acaba sözde herhangi bir vidio varmı?

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