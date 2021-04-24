GAZİMAĞUSA MARAŞ BÖLGESİNDE YANGIN!

Maraş bölgesinde bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu yanında çıkan yangında duman bölgeyi etkisi altına aldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.
(MHA)
Gazimağusa Maraş bölgesinde bugün saat 14:30 sıralarında yangın çıktı.
Maraş bölgesinde bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu yanında çıkan yangında duman bölgeyi etkisi altına aldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.
(MHA)