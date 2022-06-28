Gazimağusa Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, okul müdürü Redif Güvensoy konuşmasında heyecanını şu sözler ile ifade etti; “2021-22 mezuniyet töreninde, 2 yıl aradan sonra sizlerle buluşma heyecanındayız, hepiniz hoş geldiniz.”

Pandeminin bitmesi ile yapılamayan törenlerin ardından ne kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Güvensoy, bu iki yılı “ölü 2 yıl” olarak adlandırdı.

Güvensoy konuşmasını “İnşallah bir daha bu pandemiyle ve böyle hastalıklarla karşılaşmayız, hep böyle güzellikler içerisinde bütün törenlerimizi kutlarız.” temennisiyle sonlandırdı.

Daha sonra tüm öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Diplomalarını alan öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar. (MHA)