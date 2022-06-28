Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

Gazimağusa Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Gazimağusa Meslek Lisesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti.

28 Haziran 2022 Salı 12:20
38 Okunma
Gazimağusa Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
banner48

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, okul müdürü Redif Güvensoy konuşmasında heyecanını şu sözler ile ifade etti; “2021-22 mezuniyet töreninde, 2 yıl aradan sonra sizlerle buluşma heyecanındayız, hepiniz hoş geldiniz.”

Pandeminin bitmesi ile yapılamayan törenlerin ardından ne kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Güvensoy, bu iki yılı “ölü 2 yıl” olarak adlandırdı.

Güvensoy konuşmasını “İnşallah bir daha bu pandemiyle ve böyle hastalıklarla karşılaşmayız, hep böyle güzellikler içerisinde bütün törenlerimizi kutlarız.” temennisiyle sonlandırdı.

Daha sonra tüm öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Diplomalarını alan öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Mağazada hırsızlık!
Mağazada hırsızlık!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim