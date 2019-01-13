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Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak...

13 Ocak 2019 Pazar 17:24
Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak...

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak.

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Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.”

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Anahtar Kelimeler:
GazimağusaElektrikHaber
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