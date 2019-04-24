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Gazimağusa'nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek

Geçitkale Trafo merkezinde yapılacak çalışmalardan dolayı yarın Gazimağusa bölgesinde birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak.

24 Nisan 2019 Çarşamba 16:39
Gazimağusa'nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova köyü ve Ağıllar köyüne; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Alaniçi Ağıllar ve Yıldırım Ağıllar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler,  Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami bölgesine,09:00 ile 15:00 arası Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne  elektrik verilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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