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Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi projesi için imzalar atıldı.

27 Aralık 2019 Cuma 17:59
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi projesi için imzalar atıldı.

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi işleri projesine ait  sözleşme imzalandı.
 
Sanayi Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sözleşmeye Sanayi Dairesi Müdürlüğü ile ihaleyi kazanan firma Salih Köroğlu Cons. Şti. Ltd. imza koydu.

Karayolları Dairesi’nin kontrölünde yürütülecek projenin ihale bedeli 625 bin 897 Türk Lirası olduğu belirtildi. Çalışmaların 6 Nisan 2020’de tamamlanması bekleniyor.

İmza törenine onur konuğu olarak katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, atılan imzalarla uzun zamandır sorun yaşanan Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sıkıntıların son bulacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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