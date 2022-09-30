Gazimağusa Perşembe Pazarı’ndaki fiyatlar dudak uçuklattı

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, halkın en çok tercih ettiği pazar yerlerini de vurdu. Birçok vatandaş fiyatların pahalılığı nedeniyle alışveriş yapamadıklarından dert yanarken esnaf ise işlerinin düşüklüğünden ve zamlardan şikâyetçi oldu. Tüketici de esnaf da her ne kadar fiyatların yüksekliğinden şikâyetçi olsa da kısa vadede çözüm görünmüyor. Daha önce tıklım tıklım olan semt pazarı şimdi birkaç insanın alışveriş yaptığı yer haline gelmiş durumda. Tezgâhlar bile öncekine nazaran azalmış vaziyette.

“KIBRIS’TA HERŞEY PARA”

Pazardaki bir esnafa yöneltilen ‘neden her şey bu kadar pahalı?’ sorusuna aldığımız cevap bir hayli üzücüydü.

“Kıbrıs’ta her şey para! Paran yoksa ne elektrik verirler, sana ne kuyudan su. İlaçsız ekim olmuyor. İlaçların fiyatları bir hayli yüksek. Doğal olarak bu paha ürüne yansıyor.”

“HERŞEY TÜRKİYE’NİN 2 BUÇUK KATI !”

Türkiye’den öğrenci olarak gelenler ise ilk haftadan pişman olduklarını söyledi. “Türkiye ve Kıbrıs arasında çok fark var. Türkiye’de de ekonomik kriz yaşanıyor fakat Kıbrıs’ta her şey çok daha pahalı. En basitinden bir örnek vermem gerekirse roka Türkiye’de 2 TL iken burada 10 TL ve kalitesiz ürünler. Pazarda dereotu yok! ”

“MUZ 30 TL”

Meyve standındaki tüketici hayat pahalılığını karşı şu sözleri kaydetti:

“Asgari ücretle çalışıp tek başına yaşayan bir kişi buradan alışveriş yapması korkunç bir şey. Her şey çok pahalı. Meyvelere baktığınız zaman 25-30-35 TL’den başlıyor. Hiç uygun fiyata alınabilecek bir şey yok. Çocuğuma okulda yemesi için bir muz koymak istiyorum, muzun fiyatı 30 TL.”

“BİTTİK ARTIK! ”

Temel ürünlere karşılık ödediği fiyata şok olan bir başka tüketicinin isyanı ise hak verilecek cinstendi;

“Patates, soğan, domates 170 TL. Bittik artık. Bu saatten sonra nasıl düzelecek bu toplum?”

ESNAFIN KARI NE?

Daha önce 30 TL’ye satılan yoğurt, şuan 70 TL’ye satılıyor. Toptancıdan 65 TL’ye aldıklarını ve 70tl’ye sattıklarını söyleyen esnafın karı sadece 5 TL. Muhabirimizin “Bu durum sizi kurtarıyor mu?” sorusuna karşı, ekmek arası pilav yediğini göstererek. “Kurtarmıyor. Fakat ne yapalım ?” dedi.

“2 senede bir hükümet değişiyor. Sürekli eski düzeni yıkıp, yeni bir düzen kurmaya çalışırlarken halkı oyuncak ettiler. Devlete karşı itibarımız kalmadı.”

“Yabancı uyruklu insanlar döviz ile alışveriş yaptığı için bunlar, onlara göre komik bir rakam. Etkilenen KKTC halkı oluyor. İlerleyen zamanlarda bunu çok daha net göreceğiz. Şuan 30 TL olan domates, ilerleyen zamanlarda 60-70 TL’ye dayanacak.”

(MHA)