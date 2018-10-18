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Gazimağusa Polis Müdürlüğü “Trafik ve Asayiş Operasyonu” düzenledi

Gaziamağusa Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahası içerisinde “Trafik ve Asayiş” operasyonu” düzenledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:03
Gazimağusa Polis Müdürlüğü “Trafik ve Asayiş Operasyonu” düzenledi

Polisten yapılan açıklamaya göre,15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında ileri işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 350 araç kontrol ediirken,  suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Diğer polisiye haber;

SU HIRSIZLIĞI                                                                                                                

18.09.2018 - 17.10. 2018 tarihleri arasında, Çayırova’da M.E. ’nin (E-22), ikametgahına bağlı su sayacını izinsiz olarak söktükten sonra şebeke hattından kaçak su almak suretiyle 64 TL değerinde su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. M.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziamağusa Polis MüdürlüğüTrafikAsayişOperasyonHaberGündemKıbrıs
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