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Gazimağusa Surları'ndaki yangının nedeni 'ihmal'

Gazimağusa Surları üzerinde çıkan yangının sebebi açıklandı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:15
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Gazimağusa Surları'ndaki yangının nedeni 'ihmal'

Gazimağusa’da bugün saat 15.00 sıralarında MTG Canbulat futbol sahası içerisinde 34 yaşındaki H.G'nin kale direklerini spiral makinesi (izmirillo) ile kestiği sırada gerekli önleyici tedbirleri almayı ihmal ederek makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük kuru ot tamamen yandı. 

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam ediyor…

Son Güncelleme: 28.06.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
Mağusa Surları
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