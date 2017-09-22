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Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu yapıldı

Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

22 Eylül 2017 Cuma 17:28
Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu yapıldı

Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkârlar Odası’ndan (KTEZO) yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana ilk kez yapılan Genel Kurul’da yeni dernekler yasasının gereği olan tüzük değişiklikleri yapıldı, yeni yönetim kurulu seçimle belirlendi.

Tüzük değişiklikleri uyarınca, Gazimağusa Taksiciler Birliği’ne bundan böyle tüm Gazimağusa, İskele ve Karpaz taksi işletme ve şoförlerinin üyeliği mümkün olabilecek.

Yapılan seçimler sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Muhammet Biberoğlu yaptığı konuşmada, taksicilerin esnaf olduğunu, dolayısı ile üyeliklerin aynı anda KTEZO’ya da yapılacağını, böylece tüm esnaf grupları ile dayanışmayı mümkün hale getireceklerini kaydetti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, Genel Kurul’un ardından taksi işletme ve şoförleri ile toplantı gerçekleştirdi. “İzin Kurulu’ndaki karmaşanın birlikte hareketle aşılabileceğini” kaydeden Tulga, büyük bir kitle olan taksi işletmeci ve şoförlerinin giderek büyüyen sorunlarının oda çatısı altında birleşmekle aşılabileceğini söyledi.

Yapılan seçimler sonucunda Muhammet Biberoğlu başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Atilla Artırık, Hüseyin Özcafer, Ali Pürtüz ve Alpaslan Diktaş’tan oluştu. Birol Sabancı ve Haldun Abuhamilla da yedek üye oldu. 

Denetleme Kurulu Mustafa Kemal Gülhan, Ergün Oğuz ve Raşit Aşıkoğlu’ndan; Disiplin Kurulu da Halil Gönyeli, Mehmet Akbulut ve Ali Talat Yılmaz’dan oluştu.

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