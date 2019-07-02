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Gazimağusa tersanesinde üretilen hizmet botu, Lübnan’a ihraç edildi

Gazimağusa Tersanesi (Shipyard Famagusta Ltd) Hollanda’ya ihraç ettiği iki adet liman hizmet gemisinin ardından bugün yeni bir ihraç daha gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:54
Gazimağusa tersanesinde üretilen hizmet botu, Lübnan’a ihraç edildi

Tamamen yerli iş gücüyle inşa edilen BALTAGI 21 adlı liman hizmet ve yardımcı hizmet botu, Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda faaliyet göstermekte olan bir şirket için inşa edilerek bugün düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende Shipyard Famagusta Ltd Müdürü Ramazan Gündoğdu alıcı firmaya teşekkür ederek plaket takdim etti.

Teslim töreninde konuşan Shipyard Famagusta Ltd Genel Müdürü Hasan İzkan Uzun  yıllardan bu yana bakım onarım kapsamında çalışmakta oldukları BALTAGI firmasına kendilerine güven duyup siparişi verdikleri için teşekkürlerini sunarak, projenin ileride daha büyük deniz varlıklarını inşa etmenin başlangıcı olmasını diledi.

Karşı firmadan 2-3 siparişin daha olacağı sözünü almalarından duydukları memnuniyeti dile getiren İzkan , bunun yanında teknolojik donanıma sahip iki romörkörün de teslime hazır olduğunu belirtti.

Açıklamaların ardından kurdele kesilerek, BALTAGI 21 isimli liman hizmet ve yardımcı hizmet botu, Lübnanlı firmaya teslim edildi.

Firma yetkilileri ve basın mensupları daha sonra söz konusu hizmet botu ile KKTC sularında kısa bir süre Deniz yolculuğu yaptı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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bravo 2019-07-02 16:38:28

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