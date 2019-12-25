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Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yaptırılan iki ek derslik düzenlenen törenle açıldı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yaptırılan 2 ek derslik düzenlenen törenle hizmete girdi…

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:04
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yaptırılan iki ek derslik düzenlenen törenle açıldı

Törende ilk olarak Şehitler Haftası nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü İlknur Şemi, okulun tarihçesini anlattı, dersliklerin inşaatının Gazimağusa Belediyesi, iç donanımının ise bakanlık tarafından karşılandığını anlattı…

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter da, belediyenin bakanlıkla işbirliği içinde tüm okulların eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını dile getirerek dersliklerin 358 Bin Türk Lirası’na mal olduğunu ifade etti…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Eylül ayında bu imkan sunulması gerekiyordu, ancak ülkenin ekonomik imkanları ve prosedürleri yavaş işliyor” dedi.

Ülkede kolejlerin önemli okullar olduğunu, sınavla girildiğini ve ailelere göre en iyi eğitim veren okullar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yüksek eğitime geçişte kolej öğrencilerinin çoğunlukla başarı sağladığına dikkat çekti. A Level sisteminde hiçbir kolej öğrencisinin açıkta kalmadığını hatırlatan Bakan Nazımoğlu, “bulunduğunuz okulun önemini bilin” dedi.Ülkede yaşanan trafik kazalarına da değinen Çavuşoğlu, öğrencilere öğütler verdi…

Konuşmaların ardından dersliklerin açılışı yapıldı…

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaTürk Maarif Koleji’
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