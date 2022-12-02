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Gazimağusa ve Girne bölgesinde elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa ve Girne bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

02 Aralık 2022 Cuma 09:16
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Gazimağusa ve Girne bölgesinde elektrik kesintisi olacak



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti bugün 09.00-12.00 arasında, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyularında yapılacak.

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