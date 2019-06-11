Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Gazimağusa ve Girne’de bazı yerlere elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek, Gazimğusa ve Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacağını duyurdu.

11 Haziran 2019 Salı 15:43
Gazimağusa ve Girne’de bazı yerlere elektrik verilemeyecek
banner44

Kıb-Tek, Gazimğusa ve Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacağını duyurdu.

banner41
Buna göre, ağaç budama çalışması nedeniyle,  sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Karaağaç köyünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle de 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Camii bölgesi ve Beyarmudu’na elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
Bünyamin Bünyamin teminata bağlandı!
Bünyamin Bünyamin teminata bağlandı!
Halit Çakıroğlu, cezaevine gönderildi
Halit Çakıroğlu, cezaevine gönderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim