Gazimağusa ve Girne’de halk yeni yılı meydanda karşıladı

2018’e kimi vatandaşlar evlerinde kimileri ise eğlence yerlerinde merhaba dedi.

Yeni yıla en coşkulu giren şehirler ise Girne ve Gazimağusa oldu.

Mağusalılar yeni yılı tarihi Namık Kemal Meydanı’nda karşıladı.

Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak organize ettiği yeni yıl programında, meydanı dolduran çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen 2018’e coşkulu bir şekilde girdi.

İsmet Ekiz ve Koli Band’ın sahne aldığı yeni yıl konserinde halk şarkılarla coştu.

Coşkulu kalabalık, 2018’i havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Yeni yılı coşkuyla meydanda kutlayan bir diğer bölge ise Girne oldu.

Girne Belediyesi’nin Ramadan Cemil meydanında organize ettiği konsere kent sakinleri büyük ilgi gösterdi… Yeni yıl konserinde Niyal Öztürk ve grubu sahne aldı. Grubun parçaları ile coşan Girne halkı 2018’e havai fişek gösterisi ile merhaba dedi.