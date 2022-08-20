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Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, 19- 20 Temmuz tarihlerinde, saat 22.00 -02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:20
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Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi


saat 22.00 -02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucu toplamda 929 araç kontrol edildi, 141 sürücü çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi, 1 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA’DA 7 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği açıklandı.

654 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 134 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 654 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü rapor edildiği aktarıldı.

İSKELE’DE 7 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği belirtildi.

275 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 63 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 275 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 63 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş olup 1 araç ise trafikten men edildi.

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