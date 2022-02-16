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Gazimağusa ve Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Yarın, Gazimağusa ve Lefkoşa’da orta gerilim şebekesinde yapılacak olan çalışma nedeniyle bazı bölgelere yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:15
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Gazimağusa ve Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın Gazimağusa ve Lefkoşa’da orta gerilim şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.00’e kadar elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi. 

KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, elektrik kesintilerinin yapılacağı bölgeler şöyle sıralandı:

Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

KIB-TEK açıklamasında, “Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

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