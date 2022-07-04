Gazimağusa'ya su verilmiyor

Gazimağusa Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde;
GAZİMAĞUSA’YA SU VERİLEMİYOR, SUYU İDARELİ KULLANALIM
Devlet Su İşleri sorumluluğundaki su isale hattında meydana gelen patlak nedeni ile Gazimağusa kentine su verilemiyor.
İskele Long Beach bölgesinde, Devlet Su İşleri sorumluluğunda bulunan ana su isale hattında patlak meydana geldi.
Oluşan arıza nedeni ile Gazimağusa’ya yaklaşık 3 gün su verilemeyeceği bildirilirken, Gazimağusa Belediyesi, kent sakinlerinin mevcut suyunu idareli kullanması yönünde uyarıda bulundu.