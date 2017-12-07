Gazimağusa yine susuz kaldı!

Anamur suyunu Gazimağusa’ya taşıyan ana hat üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen patlak nedeniyle Gazimağusa’ya su verilemiyor.

Patlak, Gazimağusa Belediyesi’nin sınırlarında dışında Devlet Su İşleri’nin kontrolündeki İskele kavşağı noktasında meydana geldi.

Tamirat çalışmasının ne kadar süreceği netlik kazanmazken, Gazimağusa Belediyesi, belediyenin Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nden sağladığı su ile bölgelere dönüşümlü su dağıtımı yapıyor. Hali hazırda rezervde bulunan suyun dağıtımı Maraş Bölgesi ile birlikte, Sakarya, Çanakkale, Dumlupınar ve Suriçi mahallelerinde devam ederken, ardından Tuzla ve Karakol Mahallelerine geçilecek. Kesintinin uzun sürme ihtimaline karşı vatandaşların su kullanımında ihtiyatlı olmaları rica edildi.