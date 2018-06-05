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Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap

Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

05 Haziran 2018 Salı 15:47
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da,dün Ö.Ö.(K-19), F.Ö. (E-21), A.Ç. (K-19) ve G.D. (E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoidolduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 1 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Adı edilenler tutuklandı.

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ABDI KELES 2018-06-05 17:16:35

Devamli olarak uyusturucuyla ilgili tutuklamalar oluyor ama yillardir bir tane BABA dahi yakalanmadi .Cok tuhaf. Halbuki bu ulkede ( magusa ) ,bu islerle kimlerin ugrastigi ve servetlerine servet kattiklari belli degil mi? NIYE TUTUKLANMIYORLAR ????

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