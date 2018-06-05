Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Gazimağusa’da,dün Ö.Ö.(K-19), F.Ö. (E-21), A.Ç. (K-19) ve G.D. (E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoidolduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 1 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Adı edilenler tutuklandı.
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap
Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.
05 Haziran 2018 Salı 15:47
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Devamli olarak uyusturucuyla ilgili tutuklamalar oluyor ama yillardir bir tane BABA dahi yakalanmadi .Cok tuhaf. Halbuki bu ulkede ( magusa ) ,bu islerle kimlerin ugrastigi ve servetlerine servet kattiklari belli degil mi? NIYE TUTUKLANMIYORLAR ????