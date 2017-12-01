Gazimağusa’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da iki gencin kaldığı evde polisin yaptığı aramada, saksı içine ekilmiş hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yine hintkeneviri olduğuna inanılan 3 gram madde ile uyuşturucu kalıntısı içeren hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.



Polis, E.N.(E-24) ve J.N.E.’yi (E-21) tutukladı.



Öte yandan bu sabah yine Gazimağusa’da 22 yaşındaki S.Y.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram; V.C.G.’nin (E-21) aracında yapılan aramada ise yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



S.Y. ile V.C.G. tutuklandı.