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Gazimağusa’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa'da 4 genç, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

01 Aralık 2017 Cuma 14:51
Gazimağusa’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
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Gazimağusa’da iki gencin kaldığı evde polisin yaptığı aramada, saksı içine ekilmiş hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yine hintkeneviri olduğuna inanılan 3 gram madde ile uyuşturucu kalıntısı içeren hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

Polis, E.N.(E-24) ve J.N.E.’yi (E-21) tutukladı.

Öte yandan bu sabah yine Gazimağusa’da 22 yaşındaki S.Y.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram; V.C.G.’nin (E-21) aracında yapılan aramada ise yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. 

S.Y. ile V.C.G. tutuklandı. 

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