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Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da 6 saat, Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’nin bazı bölgelerinde ise bugün 2 saat elektrik kesintisi yapılıyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:51
Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da 6 saat, Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’nin bazı bölgelerinde ise bugün 2 saat elektrik kesintisi yapılıyor.

Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da birçok bölgede 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle ise bugün ayrıca Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’de bazı bölgelerde 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kesinti 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisinden “Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Mümtaz Rest. Gaziveren Tepe Mah. Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest. Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları” etkilenecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa6SaatlikHaberKıbrıs
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