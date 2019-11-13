Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da 6 saat, Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’nin bazı bölgelerinde ise bugün 2 saat elektrik kesintisi yapılıyor.

Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da birçok bölgede 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle ise bugün ayrıca Aydınköy’ün kuzeyi ve Gaziveren’de bazı bölgelerde 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kesinti 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisinden “Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Mümtaz Rest. Gaziveren Tepe Mah. Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest. Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları” etkilenecek.

(BRT)