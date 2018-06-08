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Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu

Polis basın bültenine göre, 16.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında düzenlenen operasyonda bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:33
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu

Gazimağusa’da polisin dün düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhanelerde tespit edilen dokuz kişi hakkında yasal işlem başlatıldı; 12 araç trafikten men edildi; 179 sürücü hakkında da ileri işleme gidildi.

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Polis basın bültenine göre, 16.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında düzenlenen operasyonda bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam dokuz kişiyi tespit eden polis ekipleri, bu kişiler aleyhinde yasal işlem başlattı. 

Polis trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 830 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 179 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 12 araç ise trafikten men edildi.

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